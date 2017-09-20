Юлле Мадизе: отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно

«В Конституции так и записано - в местных выборах на предусмотренных законом условиях участвуют все постоянно проживающие на территории единицы самоуправления люди. Так что отобрать у них право голоса, на мой взгляд, невозможно. Вызывает вопросы и введение ограничивающих условий. Разумеется, и это в принципе правильно, что в решении вопросов местной жизни могут принимать участие все, кто постоянно там проживают», - цитирует Юлле Мадизе портал Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Первое чтение законопроекта EKRE, к обсуждению которого народные избранники приступили накануне, продолжится в Рийгикогу в среду.