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Юлле Мадизе: отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно

Rus.Postimees.ee
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Юлле Мадизе. | ФОТО: Jaanus Lensment

Канцлер юстиции Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС.

«В Конституции так и записано - в местных выборах на предусмотренных законом условиях участвуют все постоянно проживающие на территории единицы самоуправления люди. Так что отобрать у них право голоса, на мой взгляд, невозможно. Вызывает вопросы и введение ограничивающих условий. Разумеется, и это в принципе правильно, что в решении вопросов местной жизни могут принимать участие все, кто постоянно там проживают», - цитирует Юлле Мадизе портал Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Первое чтение законопроекта EKRE, к обсуждению которого народные избранники приступили накануне, продолжится в Рийгикогу в среду.

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