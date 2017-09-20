Шофер инвалидного автобуса: водители на дорогах считают меня умственно отсталым

Для Реэмета проблема серьезная. Несколько дней назад он высказался на эту тему в социальных сетях, его публикацией поделились несколько сотен раз, пишет Postimees.

«Каждый день кто-то вновь думает, что я умственно отсталый, и протискивается вперед. Когда же я еду на своей машине, ситуация не такая ужасная», - говорит Реэмет.

«Эти инвалидные знаки для того и установлены, чтобы другие водители могли учитывать мой более спокойный стиль вождения», - добавляет он.

По словам Реэмета, в других странах Европы водители лучше понимают его ситуацию. «Как только оказываешься в Европе, сразу чувствуешь, что люди понимают, что у меня особые пассажиры, и я должен ехать спокойно», - говорит Реэмет.

«Я понимаю, что у меня не такое мощное ускорение, и я более плавно торможу, чем другие, но мне кажется, что люди просто не понимают значение инвалидных знаков», - возмущается он.

Несмотря на то, что инвалида пристегивают ремнями к сиденью, любое резкое торможение может быть для него очень неприятным.

Реэмет считает, что несмотря на его публикацию, на дорогах ничего не изменится. «Я десять лет делаю эту работу, вожу инвалидов. До сих пор ничего не изменилось. Сомневаюсь, что что-то изменится сейчас», - говорит он.

«Пожалуйста, поймите, что у меня тяжелый груз, и я должен ехать спокойно», - обратился Реэмет к другим участникам движения.

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