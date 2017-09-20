Картина дня: в Пыхья-Таллинне открылся пункт обмена шприцев, приключения литовских разбойников и подробности смерти эстонца в Швеции

Cкандальный пункт обмена шприцев открыл свои двери

В среду, 20 сентября, несмотря на противостояние управы Пыхья-Таллинна и местных жителей в жилом доме по адресу Ситси, 28 начинает работу пункт обмена шприцев. Читать далее...

Приключения литовских разбойников в Таллинне

28 сентября прошлого года в Таллинне произошло событие, напомнившее пострадавшим в нем людям фильм ужасов. Читать далее...

Подробности смерти эстонца в Швеции

Шведская полиция заявляет, что у них оснований полагать, что найденный в багажнике и скончавшийся позже эстонец умер в результате преступления. Читать далее...

Заправки на один день снизили цены на топливо

Сеть заправок Alexela на один день снизила цены на топливо. Вслед за ней цены снизили и другие заправки. Читать далее...

Люди поверили в лженовость об Эстонии

В микроблоге Twitter на выходных появилась новость от человека, называвшего себя представителем эстонского правительства, которая еще раз доказала, как просто обвести людей вокруг пальца с помощью фальшивых новостей. Читать далее...

Странный случай в автомастерской

Клиент оставил свое машину в расположенной в Таллинне мастерской, оказывающей услугу по оклейке виниловой пленкой, а когда позже вернулся за ним, то не нашел там ни машины, ни мастера, взявшегося за эту работу. Читать далее...

У мужчины нашли 20 кг марихуаны на сумму 400 000 евро

Харьюский уездный суд отправил на восемь лет в тюрьму мужчину, у которого нашли 20 килограммов марихуаны, общая стоимость которой составляла 400 000 евро. Читать далее...

Кто победил бы на выборах, если бы они состоялись завтра?

Если бы завтра прошли местные выборы, то, по состоянию на сентябрь, то - как и в августе, и в июле - на них выиграла бы Центристская партия, набравшая по всей Эстонии четверть голосов, сообщается в результатах проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследования. Читать далее...