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Большая галерея: открытие mini-Rimi вызвало ажиотаж

Как же сильно жители Эстонии любят новые магазины!

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 20 сентября, в Пайде вместо прежнего магазина Säästumarket открылся новый мини-Rimi, куда сразу же сбежались сотни людей.

Особенно тесно было у прилавка с горячей продукцией - запах только что испеченных пирожков, булочек и пиццы манил покупателей. Также хорошо расходился товар со скидкой - норвежский лосось, сковородки, шоколад и кофе, пишет Järva Teataja.

Многие покупатели выразили желание прийти в магазин чуть попозже, когда будет не так много народу, так как из-за царившей там сегодня суеты они не смогли ознакомиться со всем ассортиментом и ценами.

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