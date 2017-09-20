Большая галерея: открытие mini-Rimi вызвало ажиотаж
Как же сильно жители Эстонии любят новые магазины!
20 сентября 2017 г., 14:39
Сегодня, 20 сентября, в Пайде вместо прежнего магазина Säästumarket открылся новый мини-Rimi, куда сразу же сбежались сотни людей.
Особенно тесно было у прилавка с горячей продукцией - запах только что испеченных пирожков, булочек и пиццы манил покупателей. Также хорошо расходился товар со скидкой - норвежский лосось, сковородки, шоколад и кофе, пишет Järva Teataja.
Многие покупатели выразили желание прийти в магазин чуть попозже, когда будет не так много народу, так как из-за царившей там сегодня суеты они не смогли ознакомиться со всем ассортиментом и ценами.