Mitsubishi показала первое изображение наследника Lancer Evolution

Ожидается, что серийный вариант прототипа станет идеологическим преемником спортседана Lancer Evolution, производство которого завершилось в 2016 году, сообщает motor.ru. Технической информации о новинке производитель не предоставил. Известно лишь, что это будет «купеобразный кроссовер с фирменной полноприводной трансмиссией и электрической силовой установкой». Кроме этого, e-Evolution получит систему искусственного интеллекта, под которой, вероятно, подразумевается автопилот.

В 2014 году представитель Mitsubishi заявил, что Lancer Evolution перестанет существовать в привычной форме, а ему на смену придет «горячий» кроссовер. Модель получит ряд технологий от гоночного электрокара MiEV Evolution, участвующего в гонках Пайкс Пик, и обзаведется системой полного привода Super All Wheel Control.

В 2005 году Mitsubishi представила необычную модификацию «Эвика» — Lancer Evolution MIEV. Особенностью модели стали четыре электромотора. Отдача каждого — 68 лошадиных сил и 518 Нм крутящего момента. Evolution MIEV разгонялся до «сотни» за восемь секунд, а его максимальная скорость составляла 180 километров в час.