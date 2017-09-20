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Mitsubishi показала первое изображение наследника Lancer Evolution

Rus.Postimees.ee
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Логотип Mitsubishi Motors. | ФОТО: © Issei Kato / Reuters/REUTERS

В октябре на моторшоу в Токио компания Mitsubishi Motors представит «флагманский концепт-кар» под названием e-Evolution.

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Ожидается, что серийный вариант прототипа станет идеологическим преемником спортседана Lancer Evolution, производство которого завершилось в 2016 году, сообщает motor.ru.
Технической информации о новинке производитель не предоставил. Известно лишь, что это будет «купеобразный кроссовер с фирменной полноприводной трансмиссией и электрической силовой установкой». Кроме этого, e-Evolution получит систему искусственного интеллекта, под которой, вероятно, подразумевается автопилот.

В 2014 году представитель Mitsubishi заявил, что Lancer Evolution перестанет существовать в привычной форме, а ему на смену придет «горячий» кроссовер. Модель получит ряд технологий от гоночного электрокара MiEV Evolution, участвующего в гонках Пайкс Пик, и обзаведется системой полного привода Super All Wheel Control.

В 2005 году Mitsubishi представила необычную модификацию «Эвика» — Lancer Evolution MIEV. Особенностью модели стали четыре электромотора. Отдача каждого — 68 лошадиных сил и 518 Нм крутящего момента. Evolution MIEV разгонялся до «сотни» за восемь секунд, а его максимальная скорость составляла 180 километров в час.

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