Какой ужас: москвич пять лет насиловал свою дочь

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. "Подозреваемого полностью изобличили в содеянном. Он дал признательные показания", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование началось после того, как на портал комиссии по делам несовершеннолетних района Ясенево поступило сообщение от женщины, котораяя рассказала, что с ее 15-летней внучкой жестоко обращается отец.

Сотрудники управления соцзащиты населения и полицейские побеседовали с девушкой и выяснили, что с 2009 года она подвергается насильственным действиям сексуального характера со стороны отца, проживающего с ней в проезде Одоевского. Также мужчина угрожал дочери физическим насилием и применял его.

Преступления совершались в квартире жилого дома. В ГСУ СК РФ отметили, что сексуальное насилие продолжалось на протяжении пяти лет: с 2009-го по 2014 год. Пресса же ранее писала о восьми годах насилия.

В ближайшее время следователи подготовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.