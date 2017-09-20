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Вице-губернатор Петербурга: негативного фона в Талинне мы не ощущаем

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В Таллинне проходят Петербургские встречи. Из северной столицы России прибыла многочисленная делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Бондаренко, с которым удалось пообщаться Rus.Postimees.

Смотрите видео!

– Традиции Петербургских встреч в Таллинне уже много лет. Нужно ли продолжать диалог, учитывая непростой фон отношений двух стран? Складывается впечатление, что сейчас все не в ладах друг с другом, работает только культурная и народная дипломатия...

– Негативного фона в Талинне мы не ощущаем. Есть даже определенные успехи в нашем сотрудничестве. В этот приезд мы начали работать в новом формате. Это проведение круглых столов по вопросам культуры, образования, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На повестку дня вышли также вопросы инфотехнологий, поскольку Эстония и Таллинн являются мировыми лидерами в развитии информационного общества.

Бесплатный транспорт – тоже предмет для изучения. Но, полагаю, что нам еще рано об этом думать, поскольку в условиях мегаполиса очень сложно решить важные транспортные проблемы без платы за проезд.

– В Таллинне произошли некоторые пертурбации во власти, сменился мэр. Влияет ли это на отношения двух городов?

– Не влияет, поскольку мы работаем со специалистами. Перемены во власти – это внутренние проблемы Таллинна и Эстонии. В обычной жизни особых изменений мы не чувствуем.

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