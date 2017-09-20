Молодых и талантливых приглашают на кастинг в мюзикл

«Приглашены все - и танцоры, и музыканты, и главное - актеры, так как мы будем выбирать звезду актерского мастерства», - рассказал руководитель проекта Василий Голиков из Силламяэского общества по защите детей.

В Йыхвиском концертном доме кастинг пройдет уже в эту пятницу, 22 сентября, начиная с 17.00. Процесс будет проходить в формате концерта-соревнования «Звезда танцпола», то есть талантливым молодым людям от 14-ти лет предложат посоревноваться между собой в разных танцевальных стилях.

Мюзикл "Дитя мира - Альфа Омега" был поставлен Силламяэским обществом по защите детей в 2010 году. Фото: Силламяэское общество по защите детей

Кастинг-соревнование в тартуском театре «Ванемуйне» назначен на 30 октября. Еще один кастинг будет проведен в ноябре в столичном «Линдакиви», дата пока уточняется.

На каждом кастинге среди лучших из лучших будут разыграны разные призы от партнеров и спонсоров, а также по одной стипендии в 500 евро.

Все это делается для поиска участников будущего мюзикла «Заметь чудо в человеке». Его премьера запланирована на 22 февраля будущего года в столичном концертном доме Nordea.

Постановка приурочивается к столетию Эстонской Республики. Цель проекта - создание культурно-образовательного мюзикла о видении будущей Эстонии, собрав детей и молодежь из разной среды и разных национальностей. Молодежи предложат быть смелыми, творческими, предприимчивыми людьми, высказывать мнения о проблемах в эстонском обществе, а также терпимо относиться к другим. «И конечно вместе отметить день рождения Эстонской Республики, подарив замечательный творческий подарок-мюзикл „Заметь чудо в человеке“», - добавил организатор.

Мюзикл "Дитя мира - Альфа Омега" был поставлен Силламяэским обществом по защите детей в 2010 году. Фото: Силламяэское общество по защите детей

Важной частью проекта также станут три семинара с участием молодых людей на актуальные в Эстонии темы. Результаты семинаров послужат материалом для написания сценария мюзикла. Первый семинар пройдет 13 октября в Нарвском колледже Тартуского университета, второй - в ноябре в Тартуском университете, третий - в Таллиннском университете в начале декабря.

Подробнее обо всем проекте и правилах кастингов можно узнать здесь.