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Скандал: на марафоне в Мехико дисквалифицировали почти 6000 участников

Sports.ee
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ФОТО: facebook

На Mexico City Marathon-2017 был установлен настоящий мировой рекорд, поскольку организаторы дисквалифицировали 5806 участников. Всего в спортивном мероприятии приняло участие немногим более 29 000 человек, пишет Postimees.

На марафоне в Мехико было 8 контрольных пунктов.

У более 10 000 финишировавших отсутствовала промежуточная отсечка по крайней мере на одном контрольном пункте. И это вполне можно было списать на технический сбой. Но у 23,5 процента финишировавших отсутствовало несколько промежуточных отсечек, а это уже 6550 человек.

И расследование этих результатов сделали организаторы только под сильнейшим общественным давлением.

В Facebook была даже создана группа по расследованию, где появилось масса фотографий "марафонцев" в метро и в других самых неожиданных местах.

Поскольку результаты 1296 мошенников позволили бы им квалифицироваться на Бостонский марафон, организаторы сообщили об этом своим американским коллегам. Возможность принять участие в Бостонском марафоне была одной из причин столь массового мошенничества.

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