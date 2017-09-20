Скандал: на марафоне в Мехико дисквалифицировали почти 6000 участников

На марафоне в Мехико было 8 контрольных пунктов.

У более 10 000 финишировавших отсутствовала промежуточная отсечка по крайней мере на одном контрольном пункте. И это вполне можно было списать на технический сбой. Но у 23,5 процента финишировавших отсутствовало несколько промежуточных отсечек, а это уже 6550 человек.

И расследование этих результатов сделали организаторы только под сильнейшим общественным давлением.

В Facebook была даже создана группа по расследованию, где появилось масса фотографий "марафонцев" в метро и в других самых неожиданных местах.

Поскольку результаты 1296 мошенников позволили бы им квалифицироваться на Бостонский марафон, организаторы сообщили об этом своим американским коллегам. Возможность принять участие в Бостонском марафоне была одной из причин столь массового мошенничества.