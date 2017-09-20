Осужденного Овсянникова исключили из депутатов и заменили Эфендиевым

Решение о прекращении членства Федора Овсянникова в городском собрании сегодня приняла Нарвская городская избирательная комиссия. Она же назначила замещающим членом, следуя итогам местных выборов 2013 года, Эльдара Эфендиева.

Исключение Овсянникова из депутатов сделано на основании Закона об организации местного самоуправления, устанавливающего, что полномочие члена местного собрания завершается досрочно в случае вступления в отношении этого человека обвинительного судебного решения.

Обвинительный приговор по большому коррупционному делу в отношении нарвского бизнесмена и члена горсобрания - центриста Федора Овсянникова, бывшего вице-мэра Нарвы Андрея Филиппова и нескольких бизнесменов вступил в силу, когда Госсуд 6 сентября не принял их кассационные жалобы. Фигуранты дела были приговорены к различным срокам условного заключения.

Это обстоятельство само по себе не мешает Овсянникову и Филиппову оставаться кандидатами на новых выборах, и они даже смогут стать членами горсобрания, если наберут достаточно голосов. Как пояснил городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, согласно избирательному законодательству, быть кандидатом не вправе только человек, отбывающий наказание в тюрьме.

По трактовке законов Лийметсом, вступивший в силу судебный приговор прекращает только уже действительное членство в местном собрании, не исключая при этом новое вхождение туда в процессе выборов.

Назначенный вместо Овсянникова замещающим членом горсобрания 63-летний Эльдар Эфендиев - педагог-историк по образованию. Работал в Нарвском музее сперва научным сотрудником, потом директором. Политическую карьеру начал с участия в организации работы Народного фронта в Нарве. В 1996 году впервые попал в Нарвское городское собрание, в 1997-м вступил в Центристскую партию, в 1999-м избран на пост мэра. В октябре 2000 года Нарвское горсобрание выразило мэру Эфендиеву недоверие на фоне резкого увеличения стоимости тепла для горожан. В 2002-2003 годы Эфендиев был министром народонаселения Эстонии. В 2007 и 2011 годы избирался в Рийгикогу по спискам Центристской партии. Сегодня снова баллотируется в Нарвское горсобрание по центристскому списку.

В сегодняшнем новом качестве депутата Эфендиев примет участие только в одном заседании Нарвского горсобрания - завтра, 21 сентября. Предполагается, что оно будет последним для нынешнего созыва.