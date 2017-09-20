Зузу Измаилова: хочу, чтобы мы не обижали друг друга, удовлетворяя свои потребности

Мы говорили о том, что побудило Зузу пойти в политику, почему именно «Зеленые», по какой причине она стала экофеминисткой и как обстоят дела с сотрудничеством между «Зелеными» и EKRE.

- Когда вы решили заняться политикой? Почему?

- Для этого имелась конкретная причина. Весной 2014 года умерла от рака моя младшая сестра. Её последние месяцы были очень тяжелыми, и единственным средством, которое помогало притупить её боли, была конопля. Однако вместо того, чтобы проводить с ней больше времени, я в течение последних недель её жизни потратила много времени на то, чтобы раздобыть коноплю.

Осенью мой спутник жизни пришел домой и объявил, что он присоединился к «Зеленым». Я восприняла это сообщение с известной долей скептицизма, поскольку уже успела побыть простым членом соцдемов и достаточно близко видела, как там все происходило. Вообще я очень скептически отношусь к партийной политике. Однако я увидела, что единственной партией, в программе которой был пункт о доступности лечебной конопли для пациентов, являются «Зеленые», и накануне выборов в Рийгикогу стала помогать моему спутнику жизни в проведении избирательной кампании в социальных СМИ. Я считала своей обязанностью поддержать необходимость отражения этой темы. В марте проходили выборы. Вечером мы вместе пошли в офис «Зеленых», чтобы наблюдать за ходом голосования, и когда я увидела результаты выборов – партия «Зеленые» тогда получила только 0,9%, – во мне созрело решение в неё вступить.

- Так что вы даже не задумывались о том, что партия к тому времени пришла в упадок?

- Нет! Наоборот! Я подумала, что должна что-то сделать. Что это очень важное дело, и им необходимо заниматься.

- Почему именно «Зеленые»? Кроме лечебной конопли?

- Все-таки их мировоззрение. Все, что представляют «Зеленые», – это моя тема.

- Чего вы хотите достичь в политике, если говорить о местных выборах?

- В глубине души меня беспокоит питание детей. То, что дети едят в школе и детском саду. Согласно проведенным анализам, более половины имеющихся в продаже пищевых продуктов содержит остатки пестицидов. Я считаю, что детям необходимо предлагать только лучшее – натуральные и экологически чистые продукты. Другие темы – переход на возобновляемую энергию и общественный транспорт, который мог бы быть куда более экологичным и современным. Когда меня избрали председателем партии, я стала больше думать о том, как следует развивать организацию. Местные выборы стали для меня в некоторой степени неожиданностью, но я постараюсь заниматься глобальными темами на местном уровне.

- Как ваш спутник жизни относится к тому, что вы занялись политикой?

- Он поддерживает меня.

- Возможно ли участвовать в политике без поддержки со стороны семьи?

- Нет! Я делаю это совершенно добровольно. Я не получаю за эту работу зарплату уже несколько лет. Если бы в нашей семье не было общей цели, это не было бы возможно.