В четверг в Таллинне возобновится работа «Правовой аптеки»

Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы, напомнив, что юристы проведут консультации по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, наследственное право, трудовое право, налоговое право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, договорное и обязательственное право.

«Приглашаются все, кому требуется правовая помощь. Консультирование проводится на русском и эстонском языках. На месте отсутствует возможность оформления обращений в суд, заявлений или ходатайств. Предварительная регистрация не нужна. Обслуживание будет производиться в порядке живой очереди», - сообщила пресс-служба.

Дополнительная информация об организации приёма в «Правовой аптеке» на веб-сайте Союза юристов Эстонии www.juristideliit.ee, в сети Facebook или по телефонам 6313002, 6314466.