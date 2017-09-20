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В четверг в Таллинне возобновится работа «Правовой аптеки»

BNS
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Правовая аптека в Ласнамяэ | ФОТО: Pressifoto

Союз юристов Эстонии уже в четвертый раз проведет «Правовую аптеку» – бесплатную юридическую консультацию, она состоится 21 сентября. Всех заинтересованных будут ждать с 10.00 до 14.00 в здании районной управы Ласнамяэ (Палласти, 54), на первом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы, напомнив, что юристы проведут консультации по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, наследственное право, трудовое право, налоговое право, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, договорное и обязательственное право.

«Приглашаются все, кому требуется правовая помощь. Консультирование проводится на русском и эстонском языках. На месте отсутствует возможность оформления обращений в суд, заявлений или ходатайств. Предварительная регистрация не нужна. Обслуживание будет производиться в порядке живой очереди», - сообщила пресс-служба.

Дополнительная информация об организации приёма в «Правовой аптеке» на веб-сайте Союза юристов Эстонии www.juristideliit.ee, в сети Facebook или по телефонам 6313002, 6314466.

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