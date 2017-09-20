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Три эстонских бизнесмена объявлены в России в розыск за мошенничество

Rus.Postimees.ee
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Полиция России. | ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга объявила в розыск граждан Эстонии Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка, которых подозревают в мошенничестве в сфере долевого строительства.

Как следует из полицейской ориентировки, упомянутые лица, действуя от имени строительной компании «Тареал», обязались построить жилые дома в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они взяли у потенциальных жильцов деньги, но недвижимость так и не была возведена в обозначенные сроки, сообщает Rus.ERR.

По данным российских властей, речь идет о хищении средств. Прокуратура Ломоносовской области ранее сообщала, что речь идет о сумме в 36 млн рублей или более 500 000 евро.

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