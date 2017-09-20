Институт развития здоровья: ни одной жалобы на пункт обмена шприцев пока не поступило

В среду ситуация в пункте обмена шприцев на Ситси, 28 после двух часов работы оставалась спокойной, сообщили в институте.

«К моменту открытия пункта охрана была уже на месте, поскольку этого пожелала общественность — люди беспокоились, что в случае необходимости охранная фирма может и не успеть вовремя прибыть на вызов, - пояснила директор института Анника Веймер. - Мы готовы установить также камеры видеонаблюдения и ограждение — для этого мы уже обратились к квартирному товариществу с письменной просьбой и теперь ждем от него разрешения. Без разрешения мы не можем ничего ни прикрепить к фасаду здания, ни установить на прилегающей к нему территории».

«Мы уточняем также, что ни одной жалобы на наш институт в суд не поступило, - добавила Веймер. - Сотрудники службы Convictus продолжают работу в округе, собирают шприцы. Центр на первых порах будет открыт по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 13 часов. Страдающих от зависимости людей предупредят о нем через другие такие же центры».

«Мы желаем всем спокойствия. Просим всех сообщать о вызывающих тревогу ситуациях работникам центра, номер телефона можно найти на двери центра. Об открытии центра мы известили и местную полицию», - сообщила Веймер.

Ранее в среду стало известно, что квартирное товарищество дома по адресу Ситси, 28 в районе Пыхья-Таллинн обратилось в суд с намерением аннулировать договор, на основании которого Институт развития здоровья (TAI) открыл в доме пункт обмена шприцев.

Пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна сообщил BNS, что квартирное товарищество обратилось на этой неделе в суд и что управа района, которая в этом вопросе поддерживает местных жителей, готова оказать товариществу юридическую помощь.