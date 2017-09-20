СМИ: Шумахера могут перевезти в США для прорыва в реабилитации

В настоящий момент 48-летний немец находится под присмотром медиков дома в Швейцарии. По информации СМИ, положительной динамики в состоянии Шумахера не наблюдается, поэтому его жена Коринна обратилась за помощью к американскому врачу Марку Уиксу.

Уикс, специалист по повреждениям мозга, владеет клиникой в Далласе. Врач отметил, что у его сотрудников огромный опыт работы с пациентами, получившими черепно-мозговые травмы.

Шумахер получил серьезные повреждения мозга в декабре 2013 года в результате падения во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Спортсмен более полугода находился в коме. Он начал процесс восстановления на вилле на Женевском озере в сентябре 2014 года.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что родные гонщика потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет спортсмена. Гонщик уже не прикован к постели и может сидеть в кресле. Шумахер узнает родственников, но не может говорить, так как мышцы лица атрофировались.