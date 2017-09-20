Событие года: четверняшкам помогали появиться на свет 19 работников больницы (фото)

Как рассказал гинеколог Константин Ридный, для персонала больницы важной частью планирования родов стало формирование большой команды, пишет Postimees.

«Стало понятно, что в операции будут участвовать два гинеколога, два детских врача, анестезиолог, сестра-анестезист, четыре сестры-неонатолога, операционная сестра и другой персонал – всего 19 человек. Команда должна была быть доступной круглые сутки, поскольку точное время начала родов было невозможно спрогнозировать», - рассказал врач.

Несмотря на то, что для Эстонии роды четверняшек стали чрезвычайным событием, прошли они успешно, и команда великолепно справилась со своими задачами. Ридный подтверждает, что в таких ситуациях ключ к успешному завершению родов – именно командная работа, которая в этом случае была очень хорошо организована