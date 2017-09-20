Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Событие года: четверняшкам помогали появиться на свет 19 работников больницы (фото)

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Ida-Tallinna keskhaigla

9 июля в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы появились на свет четверняшки Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле. Роды прошли успешно благодаря командной работе персонала больницы.

Как рассказал гинеколог Константин Ридный, для персонала больницы важной частью планирования родов стало формирование большой команды, пишет Postimees.

«Стало понятно, что в операции будут участвовать два гинеколога, два детских врача, анестезиолог, сестра-анестезист, четыре сестры-неонатолога, операционная сестра и другой персонал – всего 19 человек. Команда должна была быть доступной круглые сутки, поскольку точное время начала родов было невозможно спрогнозировать», - рассказал врач.

Несмотря на то, что для Эстонии роды четверняшек стали чрезвычайным событием, прошли они успешно, и команда великолепно справилась со своими задачами. Ридный подтверждает, что в таких ситуациях ключ к успешному завершению родов – именно командная работа, которая в этом случае была очень хорошо организована

Рождение четверняшек. / Ида-Таллиннская центральная больница

Наверх