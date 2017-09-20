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Евгений Криштафович: EKRE логикой не отличалась никогда

журналист
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Евгений Криштафович | ФОТО: Postimees.ru

Еще один эстонский политик против инициативы EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах: «Это был бы очень странный шаг!»

Если себе представить реализацию этого плана, Эстония в глазах своих партнеров по ЕС предстанет в очень негативном свете – это противоречило бы нашим международным обязательствам. Кроме того, такой шаг подорвал бы доверие в обществе Эстонии: мы отказали бы значительной части наших сограждан – в широком смысле этого слова – в праве принимать решения о том, кто на местном уровне кладет асфальт и чинит канализацию. Это было бы неправильно, нелогично и бессмысленно. Но партия EKRE логикой никогда не отличалась. Она всегда хотела посеять рознь в обществе. Так что эту их инициативу я не поддерживаю.

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