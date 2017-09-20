Le Monde: вице-президент IAAF Сергей Бубка подозревается в коррупции

По данным французского издания, в июне 2009 года известный в прошлом украинский прыгун с шестом перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся казначей IAAF Балахничев. Незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила аналогичную сумму на счет другой компании, принадлежащей сыну бывшего президента IAAF Ламина Диака Папе Массату Диаку, пишет Newsru.com.

"Дата этих обменов деньгами в условиях величайшей непрозрачности значима: 17-18 июня 2009 года члены МОК собрались в швейцарской Лозанне в разгар кампании по организации Олимпиады 2016 года, - цитирует Le Monde сайт InoPressa . - Города-кандидаты - Рио-де-Жанейро, Чикаго, Мадрид и Токио - представили свои технические досье и ответили на вопросы членов МОК".

Напомним, что финансовая прокуратура Франции расследует глобальную коррупционную схему вокруг Папа Массата Диака, связанную с возможным подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF.

Следователями были обнаружены признаки покупки их голосов на выборах стран - хозяев крупных соревнований. Условиями присуждения Олимпийских игр Рио, помимо Франции, заинтересовалось правосудие в Бразилии и США.

В январе прошлого года комиссия IAAF по этике приняла решение о пожизненном отстранении Балахничева. В деле чиновника фигурировала известная легкоатлетка Лидия Шобухова, у которой вымогали деньги в обмен на замалчивание ее положительных допинг-тестов.

Сам Балахничев назвал наивными возможные обвинения французской прокуратуры в адрес Сергея Бубки, если таковые действительно имели место.