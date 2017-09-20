Лукашенко наблюдал за учениями «Запад-2017» отдельно от Путина. Они рассорились, подозревают СМИ

Белорусский президент Александр Лукашенко, который 20 сентября наблюдал за завершением российско-белорусских учений «Запад-2017», в нарушение традиции отдельно от президента РФ Владимира Путина, заявил, что договорился с ним о раздельном наблюдении заранее, и пошутил, что «если снаряд в одно место - двоих сразу не станет». Западная пресса подозревает, что за прибаутками скрываются ухудшившиеся отношения, передает NEWSru.
«А если снаряд в одно место - что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь», - цитирует объяснение Лукашенко сайт «Белорусский партизан».
«Мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как», - добавил Лукашенко (цитата по Ex-Press).
Белорусский президент по поводу опасений, что не все российские войска могут покинуть территорию республики, сказал: «Я с удовольствием прокомментирую это через некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские».
По словам главы государства, при численности белорусской армии в 75 тысяч присутствие нескольких тысяч российских войск в Беларуси ничего бы не изменило.
«Если нам нужно решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси прежде всего начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И через некоторое время по замыслу и наших военных планов сюда мгновенно подключаются части вооруженных сил России», - добавил он.
Он заверил, что через неделю вопрос присутствия российских войск отпадет сам собой. «Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы - и России, и наши - окажутся в местах своего постоянного пребывания. Это даже комментировать неловко. И это уже поняли те, кто этим занимался. Нападать мы ни на кого не собираемся. Но когда нам, по-русски говоря, „дадут по морде“, мы ответим», - сказал Лукашенко.
«По морде» - это излюбленное выражение Путина. Например, в 2008 году корреспонденту британской газеты The Guardian Джонатана Стила, когда тот спросил, почему Россия повела себя агрессивно и неадекватно в Грузии, Путин возразил: «Нам что, оставалось утереть кровавые сопли и склонить голову? <...> Мы что, из рогатки должны были стрелять? Что следовало ожидать? Что они получат по морде, как следует!»
В октябре 2011 года Путин призвал «бить по морде» любителей «откатов» и «распилов». Выражение появилось в речи президента еще в начале 2000-х. В сатире Виктора Шендеровича «Крошка Цахес» в выходившей на НТВ программе «Куклы» заколдованный феей Путин повторяет: «Мы дали им по морде! Всем им дали по морде! Чтобы они знали!..»
Лукашенко заверил, что гарантии даны много раз еще до этих учений и успокоил западные страны. «Передайте им, пусть живут спокойно, мы не будем воевать против кого бы то ни было, когда нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия», - сказал он. «Никакой атаки вы от нас не ждите - ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более в родной Украине».
Раздельное наблюдение за учениями связали с ухудшившимся отношениями Путина и Лукашенко
Между тем, иностранные СМИ связывают отсутствие Путина на учениях с ухудшившимися отношениями, сообщает сайт InoPressa. Учения, по наблюдениям The Wall Street Journal, обострили трения с Западом, а также обнажили трещину в отношениях Москвы с ее ближайшим военным союзником.
«На бумаге Белоруссия и Россия объединены прочным альянсом», пишет газета, «но Минск рассердился, когда Россия попыталась перебросить больше своих солдат в Белоруссию во время совместных учений».
Когда Минобороны РФ заявило, что к белорусской границе движется передовая танковая часть, а на территории Белоруссии высадятся три российские дивизии ВДВ, министерство обороны Белоруссии опровергло это. «Ничто из этого не обговаривалось с Белоруссией заранее», - сказал Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований.
«Не думаю, что Лукашенко вообще хотел проводить учения в осложненной ситуации с региональной безопасностью, но он был вынужден это делать, иначе его лояльность и приверженность обязательствам оказались бы под сомнением», - сказал Сивицкий.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает отказ Путина от приезда на учения в Беларусь «сигналом о том, что Россия пересмотрела свое отношение к военному сотрудничеству с Беларусью», об этом он заявил «Белорусским новостям».
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила белорусскому информагентству, что его не пригласили на учения в Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что никаких проблем между двумя президентами нет, а встречи не будет, так как у обоих плотный график.
По версии газеты, Кремль раздражают попытки Лукашенко нормализовать отношения с Западом. По словам аналитиков, для Белоруссии участие в учениях наподобие «Запада» - это способ задобрить своего более могучего соседа.
Хотя в отношениях между Минском и Москвой чувствуется напряженность, стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет. Около 4 тыс. военнослужащих НАТО размещены в Балтийском регионе.
Российско-белорусские совместные стратегические учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тысяч на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.
В преддверии учений России пришлось столкнуться с резкой критикой маневров со стороны стран Запада, которые высказывали опасения о возможном занижении Москвой официальной численности участвующих в учениях войск, а также об их «истинной» цели.