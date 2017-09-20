Лукашенко наблюдал за учениями «Запад-2017» отдельно от Путина. Они рассорились, подозревают СМИ

«А если снаряд в одно место - что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь», - цитирует объяснение Лукашенко сайт «Белорусский партизан».

«Мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как», - добавил Лукашенко (цитата по Ex-Press).

Белорусский президент по поводу опасений, что не все российские войска могут покинуть территорию республики, сказал: «Я с удовольствием прокомментирую это через некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские».

По словам главы государства, при численности белорусской армии в 75 тысяч присутствие нескольких тысяч российских войск в Беларуси ничего бы не изменило.

«Если нам нужно решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси прежде всего начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И через некоторое время по замыслу и наших военных планов сюда мгновенно подключаются части вооруженных сил России», - добавил он.

Он заверил, что через неделю вопрос присутствия российских войск отпадет сам собой. «Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы - и России, и наши - окажутся в местах своего постоянного пребывания. Это даже комментировать неловко. И это уже поняли те, кто этим занимался. Нападать мы ни на кого не собираемся. Но когда нам, по-русски говоря, „дадут по морде“, мы ответим», - сказал Лукашенко.

«По морде» - это излюбленное выражение Путина. Например, в 2008 году корреспонденту британской газеты The Guardian Джонатана Стила, когда тот спросил, почему Россия повела себя агрессивно и неадекватно в Грузии, Путин возразил: «Нам что, оставалось утереть кровавые сопли и склонить голову? <...> Мы что, из рогатки должны были стрелять? Что следовало ожидать? Что они получат по морде, как следует!»

В октябре 2011 года Путин призвал «бить по морде» любителей «откатов» и «распилов». Выражение появилось в речи президента еще в начале 2000-х. В сатире Виктора Шендеровича «Крошка Цахес» в выходившей на НТВ программе «Куклы» заколдованный феей Путин повторяет: «Мы дали им по морде! Всем им дали по морде! Чтобы они знали!..»

Лукашенко заверил, что гарантии даны много раз еще до этих учений и успокоил западные страны. «Передайте им, пусть живут спокойно, мы не будем воевать против кого бы то ни было, когда нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия», - сказал он. «Никакой атаки вы от нас не ждите - ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более в родной Украине».