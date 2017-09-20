Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Таллинне баллотируются как минимум 30 осужденных в уголовном порядке человек

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Центристка Кайа Яппинен также провела два дня в арестном доме. | ФОТО: Marina Pukar

Новостной портал ERR.ee ввел имена всех баллотирующихся в Таллинне кандидатов в судебный регистр и выяснил, что в уголовном порядке были наказаны как минимум 30 кандидатов. Больше всего осужденных в рядах Центристской партии, пишет Rus.err.

Согласно данным регистра, в списках трех партий - Реформ, Социал-демократической и Объединенной левой - нет кандидатов с уголовным прошлым.

"Чистыми" можно назвать списки избирательных союзов "Гражданин свободного Таллинна", "Голоса" и "Город-метро".

Среди кандидатов-центристов - 10 осужденных в уголовном порядке, шесть из них садились за руль в пьяном виде.

Наверх