В Таллинне баллотируются как минимум 30 осужденных в уголовном порядке человек

Новостной портал ERR.ee ввел имена всех баллотирующихся в Таллинне кандидатов в судебный регистр и выяснил, что в уголовном порядке были наказаны как минимум 30 кандидатов. Больше всего осужденных в рядах Центристской партии, пишет Rus.err.