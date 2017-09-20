В Таллинне баллотируются как минимум 30 осужденных в уголовном порядке человек

В Таллинне баллотируются как минимум 30 осужденных в уголовном порядке человек1
20 сентября 2017 г., 16:44
Новостной портал ERR.ee ввел имена всех баллотирующихся в Таллинне кандидатов в судебный регистр и выяснил, что в уголовном порядке были наказаны как минимум 30 кандидатов. Больше всего осужденных в рядах Центристской партии, пишет Rus.err.
Согласно данным регистра, в списках трех партий - Реформ, Социал-демократической и Объединенной левой - нет кандидатов с уголовным прошлым.
"Чистыми" можно назвать списки избирательных союзов "Гражданин свободного Таллинна", "Голоса" и "Город-метро".
Среди кандидатов-центристов - 10 осужденных в уголовном порядке, шесть из них садились за руль в пьяном виде.