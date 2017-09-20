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Alko1000 откроет в Эстонии продуктовый магазин

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В здании бывшего валгаского Säästumarket откроется продуктовый магазин Alko1000 Market, сообщает Valgamaalane.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

"Заведующий валгаским магазином Alko1000 Меэлис Рейльян сказал, что идея магазина - такая же, как и у их магазинов в Тарту. В торговой точке будут продавать в основном продукты, в небольшом количестве будет и алкоголь. Правда, он будет немного дороже, чем в магазине Alko1000 в Валка - возможно, из-за акциза.

Рейльян пока не может назвать точное количество будущих работников, но предполагает, что их будет около десяти.

Планируется, что Alko1000 Market станет самым дешевым продуктовым магазином в городе. "Хватит обманывать жителей Эстонии, как это делают другие. Сегодня продают за 4,99, завтра цена 2,99. Возникает вопрос, куда деваются эти два евро", - говорит Рейльян.

Рейльян добавил, что в будущем торговая сеть планирует открыть продуктовые магазины и в Латвии.

Продуктовый магазин Alko1000 в Валга должен открыться в октябре, однако в начале или в конце месяца, пока неизвестно.

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