С октября в Эстонии начнет действовать новый банк

Luminor возглавит новая команда руководителей из шести разных стран, а ее руководителем станет исполнительный директор Luminor Group Эркки Раасуке, сообщила Nordea.

До объединения банки продолжат раздельную деятельность, а объединение осуществится в несколько этапов.

В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро.

Новый банк уже зарегистрирован в Эстонии, где будет действовать его штаб-квартира, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через филиалы. Литовское подразделение возглавит глава бизнес-банкинга DNB Андрюс Начаюс.