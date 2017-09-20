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С октября в Эстонии начнет действовать новый банк

BNS
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В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Объединение скандинавских финансовых групп DNB и Nordea в Литве, Латвии и Эстонии состоится 1 октября, новый банк будет называться Luminor. Разрешение на объединение банков на минувшей неделе выдала Еврокомиссия.

Luminor возглавит новая команда руководителей из шести разных стран, а ее руководителем станет исполнительный директор Luminor Group Эркки Раасуке, сообщила Nordea.

До объединения банки продолжат раздельную деятельность, а объединение осуществится в несколько этапов.

В августе прошлого года Nordea и DNB договорились объединить деятельность в Балтийских странах. По предварительным данным, кредитный портфель банка в Балтийских странах составит около 13 млн. евро (26% рынка), а сумма вкладов - около 8 млрд. евро.

Новый банк уже зарегистрирован в Эстонии, где будет действовать его штаб-квартира, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через филиалы. Литовское подразделение возглавит глава бизнес-банкинга DNB Андрюс Начаюс.

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