Разоблачением коррупции в ФИФА занялась принцесса Иордании, мстящая за своего брата

По данным издания The New York Times , она воспользовалась услугами базирующейся в Лондоне компании Quest, которая занимается расследованиями, пишет Newsru.com.

Следователи постарались встретиться с действующими и отставными чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), а также с десятками других людей из теневого мира футбольной политики, пишет Inopressa.

Принцесса Хайя - жена правителя Дубая и сестра бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин Аль-Хуссейна, который дважды проигрывал выборы на этот пост - сначала Йозефу Блаттеру, затем Джанни Инфантино. Принцесса непосредственно руководила избирательными кампаниями своего брата.

"Неясно, нашли ли сыщики какую-нибудь новую информацию, однако участие в следствии принцессы Хайи, сестры принца Али бин Аль-Хусейна, который дважды проигрывал выборы президента ФИФА, наводит на определенную мысль: ФИФА заявляет о реформировании организации после свержения ее руководства в 2015 году из-за коррупционного скандала, однако дни дворцовых интриг для нее еще не прошли", - рассуждает автор статьи.

Ожидается, что расследование может привести к новым обвинениям по делу о коррупции в футболе после грандиозного скандала, который разразился в 2015 году. Тогда пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности.