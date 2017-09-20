Тальвик: если перевести все детсады на эстонский, то это было бы хорошо для русскоязычного населения
20 сентября 2017 г., 17:34
Писатель Пауль-Ээрик Руммо на страницах Rus.Postimees высказал мнение о том, что в Эстонии давно пора начать систематизированный переход на эстонский язык обучения во всех дошкольных учебных заведениях, чтобы проложить путь для нынешних детсадовцев в стабильно развивающееся общество.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал председатель Свободной партии Артур Тальвик:
«Мое мнение, если перевести все детские сады на эстонский язык, то это было бы хорошо для русскоязычного населения.
Необходимо знать госязык, чтобы две группы населения могли хорошо общаться.
Насильно ли делать русскоязычные детсады эстоноязычными? Но существуют же мягкие и естественные методы по обучению языку».