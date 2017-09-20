Тальвик: если перевести все детсады на эстонский, то это было бы хорошо для русскоязычного населения

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал председатель Свободной партии Артур Тальвик:

«Мое мнение, если перевести все детские сады на эстонский язык, то это было бы хорошо для русскоязычного населения.

Необходимо знать госязык, чтобы две группы населения могли хорошо общаться.

Насильно ли делать русскоязычные детсады эстоноязычными? Но существуют же мягкие и естественные методы по обучению языку».