Русская община Латвии обещает протесты против запрета обучения в школах на родном языке

"Это был первый звонок, который русская община восприняла очень отрицательно. Уже прошли встречи активистов Штаба защиты русских школ, на которых обсуждались возможные варианты действий, в том числе массовые акции протеста", - сообщил в среду агентству BNS сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

По его словам, конкретное решение об акциях протеста пока не принято.

Тем временем Митрофанов связал с предстоящими выборами заявления лидера национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвиса Дзинтарса об образовании только на латышском языке.

По мнению Митрофанова, вопрос сейчас в руках правительства Мариса Кучинскиса. "Либо они подыграют националистам и сделают еще один недружественный шаг по отношению к русским школам, либо им хватит ума, чтобы выкинуть этот проект в мусорник", - добавил он.

По словам Митрофанова, от коалиционных партий (за исключением ВЛ-ТБ/ДННЛ) зависит, будет ли дестабилизирована ситуация в стране или же удастся сохранить нестабильное равновесие, которое уже расшатано решением запретить сдачу школьных экзаменов на русском языке.

В свою очередь, как заявил член правления РСЛ Яков Плинер, языковая реформа появилась в повестке дня потому, что "национал-радикалы не способны решать важные для общества вопросы - пенсии, развитие экономики, медицина". Нацобъединение хочет отвлечь внимание от вопросов, действительно важных для государства, считает он. "Конечно, латышский язык нужно знать и изучать, но право получения нацменьшинствами образования на своем языке считается демократическим принципом во всем мире", - сказал Плинер.

Дзинтарс во вторник заявил, что, если четыре депутата "Движения "За"" поддержат инициативу президента о детях неграждан, Нацобъединение в ответ будет настаивать на школьном образовании только на государственном языке.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 12 сентября внес в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". В аннотации к документу говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества. Изменения будут касаться примерно 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили в республике 52 ребенка.

Вместе с тем национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ заблокировало предложение президента о прекращении присваивания статуса негражданина детям.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 января 2017 года число неграждан составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети неграждан - старше 51 года.