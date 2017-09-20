Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рийгикогу отклонил законопроект EKRE о лишении неграждан права голоса на местных выборах

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Паспорт иностранца. | ФОТО: Stanislav Moškov / Den za Dnjom / Scanpix

В среду, 20 сентября, в Рийгикогу был отклонен подготовленный EKRE законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.

За отклонение законопроекта проголосовали 77 депутатов, против - семь членов фракции EKRE, пишет rus.err.ee.

"В выборах в Эстонии участвуют 77 000 граждан России и 71 000 граждан бывшего Советского Союза, не имеющих гражданства. Это могло бы показаться необходимым или непреодолимым компромиссом в 1990-1991 годах, но через 25 лет эта ситуация не является нормальной", - заявил вчера председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.

Хельме добавил, что подготовленный EKRE законопроект в том числе был призван подтолкнуть неграждан к получению гражданства: либо они выучат эстонский язык и сдадут экзамен на эстонское гражданство, либо выберут российское гражданство или гражданство третьей страны.

Наверх