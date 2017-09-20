Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Ураган «Мария» обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа. Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч.

В настоящий момент он находится в 55 км от столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуан и движется со скорость 17 км/ч на северо-запад, пишет gazeta.ru.

Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной категории мощности.

Наверх