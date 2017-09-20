Галерея: ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико
20 сентября 2017 г., 18:37
Ураган «Мария» обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ураган обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа. Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч.
В настоящий момент он находится в 55 км от столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуан и движется со скорость 17 км/ч на северо-запад, пишет gazeta.ru.
Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной категории мощности.