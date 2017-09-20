Наблюдатель из Эстонии: на учениях «Запад» нам показали военную деятельность оборонного характера

«Увиденные нами действия носили больше оборонительный характер», - рассказал в среду BNS лейтенант-полковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс. По его словам, российско-белорусские учения, как и проводимые в Эстонии маневры начались с того, что прежде всего условный противник вторгся на территорию страны, затем его наступление было остановлено и он был выбит из государства.

В учениях приняли участие различные виды войск — в первый день в них были задействованы военно-воздушные силы, во второй — сухопутные войска, в третий подключились силы ПВО и в последний день маневров, в среду, состоялась наиболее крупная операция, за ходом которой наблюдали президент Белоруссии Александр Лукашенко и атташе других стран по обороне, представители НАТО, ООН, Красного Креста и ОБСЕ.

По словам Кийса, не было заметно такого большого числа военнослужащих, о котором заявляла ранее белорусская сторона, комментируя численность участников маневров.

«Того количества людей, которое было декларировано разными сторонами, мы нигде не увидели. Их могло быть больше, поскольку сама Белоруссия велика, однако в различные дни в общей сложности я думаю, что и 5000 человек не видел, - сказал Кийс. - Они могли быть рассеяны в прочих местах, мы побывали на четырех полигонах, но во все самолеты и технические средства не заглядывали и не знаем, сколько людей там могло быть, но в целом общее количество людей все же было меньше заявленного ранее», - отметил эстонский офицер.

Москва и Минск заявляли, что в учениях «Запад» участвуют 12 700 военнослужащих, из Белоруссии около 7200 и из России около 5500. Из российских солдат в учениях в Белоруссии участвуют почти 3000 человек.

Задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. В том числе – около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Представители НАТО поставили под сомнение эти данные как заведомо заниженные.

Кийс отметил, что учения проводятся в два этапа и в соответствии с Венскими договоренностями наблюдателей пригласили на второй этап маневров. «Я не знаю, что происходило на первом этапе, поскольку российских солдат после завершения первого этапа представили к наградам», - сообщил Кийс.

По мнению Кийса, отработка атакующей части учений могла состояться на первом этапе маневров, но, поскольку он ее своими глазами не видел, то и не может что-либо определенное утверждать.

«Это все, что нам показали, о чем нам рассказали. Об этом я могу говорить определенно», - добавил Кийс.

Активная фаза учений продолжалась с 14 по 20 сентября.

Эстонский наблюдатель признал, что механизм управления учениями остался для него непонятным. «На вопрос, кто руководил маневрами, мы получили уклончивые ответы. На учениях не может быть так, что управляли обе страны. Если с одной стороны белорусы и с другой — россияне, то одной только координации мало, еще кто-то должен указывать, какие объекты защищать, и когда закончится артподготовка, чтобы пехота или танки пошли в наступление и не попали бы под огонь своих. Так что система управления учениями осталась для нас неясной», - добавил Кийс.

«И еще одно — мы не смогли побеседовать со срочнослужащими, несмотря на то, что мы неоднократно просили о такой возможности, чтобы выяснить их мнение. Но мы смогли поговорить со старшими офицерами разного уровня, как с российской, так и белорусской стороны», - заметил представитель Эстонии.

Эстонский офицер принял участие в миссии наблюдения совместно со своими коллегами из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции и Норвегии. От каждой из стран было по два наблюдателя.

«Мы находились там в соответствии с четвертой статьей Венских соглашений, по которой на учения полагается приглашать наблюдателей, если в них участвуют 13 000 и более военнослужащих. Некоторые из статей соглашений дают возможность стране, приглашающей на учения, показать наблюдателям ту программу, которую они сами хотят увидеть», - сообщил Кийс.