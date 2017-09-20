Замкомандующего НАТО: планируем усилить охрану стран Балтии воздушными и морскими силами

В ходе проходившего во вторник и в среду официального визита в Эстонию заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что следующим шагом со стороны НАТО будет усиление находящихся в странах Балтии и Польше многонациональных боевых групп элементами воздушных и морских сил.
Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного штаба Сил обороны.
«Сухопутные подразделения НАТО смогли эффективно и быстро интегрироваться в состав национальных сил обороны, однако, они должны быть усилены элементами военно-воздушных и военно-морских сил. Это наш следующий вызов в Балтии и Польше», - сказал генерал Джеймс Эверард, говоря о многонациональных боевых группах, располагающихся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
По словам генерала Эверарда, слаженная работа сухопутных и военно-воздушных сил является особенно важным фактором, позволяющим еще больше усилить оборонный и сдерживающий потенциал боевых групп. По его словам, августовский визит истребителей ВВС Великобритании в Эстонию был далеко не последним, подобные совместные учения с союзническими силами НАТО будут проводиться и в будущем.
«Самым приятным для меня было то, что мы с эстонскими коллегами были полностью единодушны в отношении того, какие шаги необходимо предпринять в будущем. Я очень доволен имеющимся прогрессом, но, нам еще многое нужно сделать», - добавил генерал Эверард.
В ходе двухдневного визита в Эстонию генерал Эверард встретился с канцлером министерства обороны Йонатаном Всевиовым, командующим силами обороны генералом Рихо Террасом, посетил авиабазу Эмари и возложил венок к памятнику павшим в Освободительной войне.
Генерал получил обзор об обстановке в регионе, действиях многонациональной боевой группы НАТО и о российских военных учениях «Запад».