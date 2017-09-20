В США в возрасте 96 лет скончался знаменитый боксер Джейк Ламотта

Со ссылкой на членов семьи Ламотты издание сообщает о том, что недавно состояние здоровья боксера значительно ухудшилось. Он уже не мог принимать пищу самостоятельно, и к его телу была подключена питательная трубка, которую Ламотта постоянно вытаскивал, пишет Newsru.com.

"Я просто хочу, чтобы все люди знали, что он были великим, милым, чувственным, сильным и привлекательным мужчиной с отличным чувством юмора и глазами, которые постоянно танцевали", - сказала журналистам вдова боксера.

Свою профессиональную карьеру на ринге Ламотта начал в далеком 1941 году в возрасте 19 лет. Всего он провел 106 боев и одержал 83 победы. В 1949 году Ламотта победил француза Марселя Сердана и стал чемпионом мира в среднем весе. Позднее он дважды защищал чемпионский пояс.

В 1980 году на экраны вышел фильм о боксе, снятый знаменитым голливудским режиссером Мартином Скорсезе. Главным героем "Бешеного быка" стал знаменитый Джейк Ламотта, которого сыграл Роберт Де Ниро. Многие считают этот фильм одной из лучших работ Скорсезе.