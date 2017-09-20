Внимание, розыск! В Тапа пропал 48-летний мужчина

В последний раз близкие видели мужчину дома в деревне Ляпи Тапаской волости. Поздно вечером Калью-Юханнес уехал на машине в неизвестном направлении. Мобильный телефон и документы он оставил дома.

К настоящему моменты поиски результатов не дали. Информацию о пропавшем мужчине передали в близлежащие полицейские участки.

Приметы Калью-Юханнеса: рост около 180 см, худощавого телосложения, короткие волосы. Мужчина был одет в красную кофту, черные джинсы и синие ботинки Adidas. Калью-Юханнес может перемещаться на автомобиле Suzuki Vitara синего цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения изображенного на фотографии мужчины, полиция просит звонить по телефону 112.