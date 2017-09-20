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Внимание, розыск! В Тапа пропал 48-летний мужчина

Rus.Postimees.ee
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Полиция разыскивает Калью-Юханнеса. | ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Калью-Юханнеса, который вчера вечером ушел из своего дома в деревне Ляпи и до сих пор не вернулся.

В последний раз близкие видели мужчину дома в деревне Ляпи Тапаской волости. Поздно вечером Калью-Юханнес уехал на машине в неизвестном направлении. Мобильный телефон и документы он оставил дома.

К настоящему моменты поиски результатов не дали. Информацию о пропавшем мужчине передали в близлежащие полицейские участки.

Приметы Калью-Юханнеса: рост около 180 см, худощавого телосложения, короткие волосы. Мужчина был одет в красную кофту, черные джинсы и синие ботинки Adidas. Калью-Юханнес может перемещаться на автомобиле Suzuki Vitara синего цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения изображенного на фотографии мужчины, полиция просит звонить по телефону 112.

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