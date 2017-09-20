Ученые: население Земли к 2050 году достигнет десяти миллиардов

К 2050 году население Земли увеличится на треть и достигнет 10 миллиардов человек. Таков прогноз французского Института демографических исследований Ined, опубликованный в среду, 20 сентября. На сегодняшний день на планете проживает около 7,5 миллиарда человек.

Рекордный рост ожидает африканский континент: его население увеличится вдвое к 2050-му и вчетверо к 2100 году. Сегодня в Африке проживает одна шестая часть населения Земли (1,2 миллиарда). И именно Африка является рекордсменом по росту населения: в Нигере на одну женщину приходится 7,3 ребенка. Средний мировой показатель - 2,5 ребенка.

Почти во всех странах Африки, некоторых арабских странах, частях Афганистана, Индии и Пакистана на одну женщину в среднем приходится 3-4 ребенка. "В этих регионах и в следующие годы сохранится сильный демографический рост", - отметил автор прогноза Жиль Пизон.

Если представить современный мир как деревню с населением 100 человек, то, по данным фонда "Население мира", в ней жили бы 60 азиатов, 16 африканцев, 10 европейцев, 8 латиноамериканцев, 5 североамериканцев и один человек из Океании.