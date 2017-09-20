Галерея: в Таллинне проходит фестиваль "Свет шагает по Кадриоргу"

В первый день фестиваля пройдут два концерта на концертной площадке, а в разных частях парка проявятся световые инсталляции. Дети смогут играть на песчаной площадке со световыми пятнами, увидеть можно будет даже распростертые крылья ангела, передает "Раэпресс".

Концертная программа начнется в 19 часов выступлением Яана Сёэта, в 20:30 на сцену выйдут Маарья Нуут и Хендрик Кальюярв, сообщает Раэпресс.

21 сентября вечером зажгутся более 8 000 свечей и факелы. Вечерняя программа начнется в 18 часов у Лебединого пруда демонстрацией мод модельера Марилин Сиккал. В 19:30 на концертной площадке выступят Микк Педая и Ангеэлия. В 21:30 состоится завершение летнего сезона, а по случаю 300-летия парка Кадриорг на площадке Пиллапалу запустят фейерверк.

Употребление алкоголя во время фестиваля категорически запрещено, а принесенные с собой горячительные напитки будут изыматься службой охраны, предупреждают власти Таллинна.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте www.kadriorupark.ee.