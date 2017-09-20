Дания обвиняет гражданина Финляндии в принадлежности к «Исламскому государству»

Мужчине также грозит высылка из страны. Гражданина Финляндии схватили в датском Эсбьерге в январе этого года.

Вместе с ним по делу проходит 24-летний гражданин Дании, который присоединился к террористической организации Харакат аш-Шабаб в Сомали, отмечает fontanka.fi.

По данным полиции безопасности SUPO, воевать в Сирию из Финляндии отправились почти 80 человек. Более 10 из них сейчас находятся в Финляндии.