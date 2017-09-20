Тим Кук считает стоимость iPhone X оправданной

Новый безрамочный iPhone X оказался самым дорогим смартфоном Apple за всю историю компании. Его стоимость начинается от $999 (830 евро) за версию с 64 ГБ встроенной памяти и достигает $1 149 (950 евро) за модификацию с накопителем на 256 ГБ.
Но такие цены актуальны только для некоторых штатов США, тогда как в других странах ценник куда выше. В России стоимость iPhone X и вовсе оказалась одной из самых высоких в мире (и это при том, что стоимость всех компонентов iPhone X составляет только 345 евро). Прокомментировать ценовую политику новых iPhone решил генеральный директор Apple Тим Кук.
Во время недавнего выступления Тима Кука на программе Good Morning America один из зрителей спросил у главы Apple, не считает ли он, что стоимость нового iPhone X является слишком высокой для среднестатистического американца, пишет 4pda.ru. Тим Кук ответил следующее:
"Ну, на самом деле, это оправданная цена для технологии, которую вы получаете. Как выясняется, большинство людей сейчас платят за телефоны в течение длительного периода времени, и очень немногие из них сразу платят полную цену. Кроме того, большинство людей фактически продают свои старые телефоны и таким образом уменьшает цену на новый, а некоторые операторы предлагают разные субсидии и скидки.
Смартфон, в частности iPhone, стал для нас жизненно важным устройством, и люди хотят, чтобы он делал все больше и больше. Поэтому мы создаем все больше и больше технологий, чтобы удовлетворить потребности пользователей".