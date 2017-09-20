Тим Кук считает стоимость iPhone X оправданной

Но такие цены актуальны только для некоторых штатов США, тогда как в других странах ценник куда выше. В России стоимость iPhone X и вовсе оказалась одной из самых высоких в мире (и это при том, что стоимость всех компонентов iPhone X составляет только 345 евро). Прокомментировать ценовую политику новых iPhone решил генеральный директор Apple Тим Кук.

Во время недавнего выступления Тима Кука на программе Good Morning America один из зрителей спросил у главы Apple, не считает ли он, что стоимость нового iPhone X является слишком высокой для среднестатистического американца, пишет 4pda.ru. Тим Кук ответил следующее: