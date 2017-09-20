Ученые назвали опасность от сна в самолете

Если самолет внезапно меняет высоту, когда вы спите, ваша способность выравнивать давление в барабанной перепонке может не сработать и это чревато потерей слуха, приводит выводы исследования Independent.

У большинства людей при резком изменении высоты закладывает уши. Это происходит, когда давление снаружи уха не совпадает с давлением внутри. Как правило, эти давления можно уравнять, открыв тонкий канал в ухе, называемый евстахиевой трубой, либо зевая, либо сглатывая — для этого стюардессы иногда раздают жевательные конфеты перед взлетом и посадкой, отмечает "Моя Планета".

Однако, если вы спите, евстахиева труба может оказаться заблокированной, что может привести к слуховой баротравме. На самом деле обычно баротравма не приводит к серьезным последствиям — скорее всего, большинство из нас переживали ее без вреда для здоровья хотя бы раз в жизни.

Но если канал остается закрытым в течение длительного периода времени, может развиться инфекция, которая приведет к накоплению жидкости за барабанной перепонкой, а оно, в свою очередь, — к болевым ощущениям и проблемам со слухом. В самых тяжелых случаях может возникнуть кровотечение из ушей.

Подобными недугами часто страдают люди, имеющие дело с перепадами высоты, — аквалангисты и альпинисты.

Лучший способ избежать этого, путешествуя на самолете, — не проспать момент, когда командир воздушного судна объявит, что вы приземляетесь.