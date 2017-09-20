"Очевидец": Таллинн не умеет распоряжаться своей недвижимостью в Старом городе

Отмечается, что портфель недвижимости города Таллинна довольно велик и разнообразен. Старейшина Кесклинна Таави Пукк, например, отметил, что почти 90 процентов бюджета этого района обеспечивает прибыль от сдачи в аренду недвижимости. В то же время журналисты "Очевидца", пообщавшись с экспертами, пришли к выводу, что недвижимость могла бы приносить гораздо больший доход.

В качестве примера был приведен дом по адресу Лай, 26, который в 1994 году на 99 лет был сдан в аренду бывшему члену Рийгикогу Арво Хаугу, который, согласно условиям договора, должен отвечать за ремонт и обслуживания здания. К настоящему моменту на дом было потрачено около 135 00 евро. Интересно, что аренда бизнес-площади на первом этаже дома обходится Хаугу в 10 евро за квадратный метр, а на втором существенно дешевле - 2,68 евро, что, мягко говоря, не очень-то и много для Старого города.

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