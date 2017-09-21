Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Двое эстонцев оказались в ловушке на вершине горы в Швейцарии

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Jean-Pierre Clatot / AFP / Scanpix

В воскресенье вечером двое эстонцев из-за сильного шторма оказались в ловушке на вершине горы Юнгфрау. Эстонцы вынуждены были провести там ночь.

Из-за сильного шторма вертолет спасателей не смог вылететь сразу же после того, как поступило сообщение о том, что люди попали в беду. В итоге эстонцев спустили с вершины горы только в понедельник утром, пишет портал Postimees.ee со ссылкой на Blick.

Эстонцы поднялись в воскресенье на высоту 4158 метров. Однако погода резко ухудшилась и началась снежная буря, которая не позволила спуститься с вершины.

В воскресенье около 19 часов эстонцы позвонили в службу спасения и попросили о помощи. Однако спасатели из-за плохих погодных условий не смогли взлететь на вертолете. В итоге эстонцам пришлось провести ночь на вершине, где температура воздуха было -15 градусов, а по ощущениям она достигала -30 градусов.

Буря стихла в понедельник утром и тогда спасатели смогли на вертолете эвакуировать попавших в беду альпинистов. Врачи осмотрели эстонцев. Никаких проблем со здоровьем у них обнаружено не было.

Наверх