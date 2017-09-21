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КНДР назвала угрозы Трампа лаем собаки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix /AP

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сравнил слова президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости «полностью уничтожить Северную Корею» с «лаем собаки». Об этом сообщает «Ренхап».

«Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», - сказал он журналистам, сообщает Газета.ru.

Как пояснило агентство, министр сослался на северокорейский вариант пословицы о том, что караван движется, когда собаки лают.

Отмечается, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу.

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