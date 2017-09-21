КНДР назвала угрозы Трампа лаем собаки

«Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», - сказал он журналистам, сообщает Газета.ru.

Как пояснило агентство, министр сослался на северокорейский вариант пословицы о том, что караван движется, когда собаки лают.

Отмечается, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу.