КНДР назвала угрозы Трампа лаем собаки
21 сентября 2017 г., 07:37
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сравнил слова президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости «полностью уничтожить Северную Корею» с «лаем собаки». Об этом сообщает «Ренхап».
«Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», - сказал он журналистам, сообщает Газета.ru.
Как пояснило агентство, министр сослался на северокорейский вариант пословицы о том, что караван движется, когда собаки лают.
Отмечается, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу.