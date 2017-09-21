В Москве полиция предотвратила массовое побоище с участием 150 мигрантов

"Всего к ТЦ пришло около 150 человек, конфликт был разрешен после приезда полиции",- сказал собеседник агентства. По его словам, большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около трех десятков человек были задержаны.

"Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях",- добавил источник.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция пресекла конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами у столичного торгового центра.

По его словам, днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве по неустановленным причинам избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ. Он был госпитализирован.

После инцидента вечером на парковке собрались около 50 мигрантов, рассказал источник, однако серьезного конфликта удалось избежать благодаря своевременному прибытию полиции.