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Готовьтесь: скоро водителей Таллинна ждет настоящий ад

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

28 и 29 сентября в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС пройдет встреча на высшем уровне европейских специалистов и чиновников дигитальной отрасли. В связи с этим полиция предупреждает о масштабных ограничениях движения в Таллинне и просит водителей запастись терпением и временем.

Европейские делегации прибудут в эстонскую столицу в четверг после обеда и после этого направятся из Таллиннского аэропорта в отели, расположенные в центре города. Сама встреча пройдет в пятницу, поэтому в центре ожидаются значительные ограничения движения.

«В четверг и пятницу по Таллинну будут передвигаться главы всех стран Евросоюза и их делегации, что означает ожидание в пробках. Мы советуем не использовать Тартуское шоссе в четверг после обеда и в пятницу вечером. Для въезда в город и выезда из него мы советуем использовать Вильяндиское шоссе или улицу Мяннику», – сказал старший чиновник Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Янтер советует водителям запастись временем и по возможности передвигаться пешком.

Он отметил, что это последнее испытание для водителей в рамках председательства Эстонии в ЕС - все остальные встречи будут меньшего масштаба и не повлекут за собой таких серьезных ограничений движения.

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