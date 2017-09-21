Готовьтесь: скоро водителей Таллинна ждет настоящий ад

Европейские делегации прибудут в эстонскую столицу в четверг после обеда и после этого направятся из Таллиннского аэропорта в отели, расположенные в центре города. Сама встреча пройдет в пятницу, поэтому в центре ожидаются значительные ограничения движения.

«В четверг и пятницу по Таллинну будут передвигаться главы всех стран Евросоюза и их делегации, что означает ожидание в пробках. Мы советуем не использовать Тартуское шоссе в четверг после обеда и в пятницу вечером. Для въезда в город и выезда из него мы советуем использовать Вильяндиское шоссе или улицу Мяннику», – сказал старший чиновник Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Янтер советует водителям запастись временем и по возможности передвигаться пешком.

Он отметил, что это последнее испытание для водителей в рамках председательства Эстонии в ЕС - все остальные встречи будут меньшего масштаба и не повлекут за собой таких серьезных ограничений движения.