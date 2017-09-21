Истребители США больше часа летели за бомбардировщиками России над Балтикой

"Над нейтральными водами Балтийского моря на отдельных этапах маршрута полета пара самолетов дальней авиации сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течение 70 минут", - сказали в Минобороны России, сообщает "Интерфакс".

"Еще одна пара Ту-22М3, выполняя полет над нейтральными водами Норвежского моря, на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС США в течение 27 минут", - сообщили в Минобороны.