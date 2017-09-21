Фото: две легковушки не поделили перекресток

Как пишет портал Tartu Postimees, легковой автомобиль Volkswagen Golf ехал по Нарвскому шоссе в сторону центра города. По словам водителя этого транспортного средства, на светофоре горел зеленый свет. В то же время по улице Стаадиони в сторону Нарвского шоссе двигался автомобиль Audi, водитель которого также утверждал, что горел зеленый свет. Столкновение пришлось на переднюю часть Audi и правый передний бок Volkswagen.

Незначительные травмы получил управлявший Audi мужчина, которого скорая помощь доставила на осмотр в Клинику Тартуского университета.

Для установления всех обстоятельств ДТП полиция просит помощи очевидцев. Их просят звонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или писать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.