Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 99 евро!
21 сентября 2017 г., 10:07
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная с 99 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кабо-Верде начиная с 342 евро
Туда-обратно из Таллинна на Родос или Корфу (на неделю вместе с проживанием) начиная с 202 евро
Туда-обратно из Таллинна на Закинф или Санторини (на неделю вместе с проживанием) начиная с 251 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Кипр начиная со 134 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 246 евро
Туда-обратно из Вильнюса в Грузию начиная с 32 евро