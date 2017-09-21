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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 99 евро!

Rus.Postimees.ee
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Барселона. | ФОТО: EMILIO MORENATTI/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Кабо-Верде начиная с 342 евро

Туда-обратно из Таллинна на Родос или Корфу (на неделю вместе с проживанием) начиная с 202 евро

Туда-обратно из Таллинна на Закинф или Санторини (на неделю вместе с проживанием) начиная с 251 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Кипр начиная со 134 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 246 евро

Туда-обратно из Вильнюса в Грузию начиная с 32 евро

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