Основательница Партии реформ погибла в результате несчастного случая на отдыхе
21 сентября 2017 г., 10:08
Эстонский экономист и политик Валве Кирсипуу трагически погибла в возрасте 84 лет, сообщает «Актуальная камера».
Маргит Кирсипуу подтвердила порталу Delfi, что Валве Кирсипуу погибла в результате несчастного случая, который произошел с ней на острове Корфу.
Валве Кирсипуу родилась в 1933 году. Она была депутатом Рийгикогу седьмого, восьмого и девятого созывов, сообщает Majandus24.
Кирсипуу была одной из основательниц Партии реформ и вместе с Сиймом Калласом долгое время являлась лицом партии.