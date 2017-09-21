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Основательница Партии реформ погибла в результате несчастного случая на отдыхе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстонский экономист и политик Валве Кирсипуу трагически погибла в возрасте 84 лет, сообщает «Актуальная камера».

Маргит Кирсипуу подтвердила порталу Delfi, что Валве Кирсипуу погибла в результате несчастного случая, который произошел с ней на острове Корфу.

Валве Кирсипуу родилась в 1933 году. Она была депутатом Рийгикогу седьмого, восьмого и девятого созывов, сообщает Majandus24.

Кирсипуу была одной из основательниц Партии реформ и вместе с Сиймом Калласом долгое время являлась лицом партии.

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