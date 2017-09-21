iPhone X своими руками

Жалеете, что приобрели новый смартфон до анонса iPhone X? Или же хотите попробовать, каково это – смотреть на дисплей с огромным выступом в его верхней части? Теперь это возможно сделать с новым приложением для Android, пишет Евгений Николаев на портале Telia Digitark.
Пока Apple продолжает называть iOS “самой продвинутой мобильной системой”, энтузиасты продолжают доказывать обратное, добавляя в Android всевозможные необходимые, а также совершенно бесполезные функции.
Одной из таких “возможностей” стало приложение XOutOf10, предлагающее оценить, насколько является помехой напичканный датчиками выступ в верхней части дисплея нового флагмана от Apple. Для этого даже не придётся покупать iPhone X – достаточно любого устройства с Android 4.0.3 и новее.
При помощи приложения можно разыграть и своих друзей, имеющих лишь смутное представление о смартфоне, выход в продажу которого назначен на начало ноября.
О том, какие устройства в совокупности с приложением XOutOf10 дадут более полное представление о возможностях одиозного iPhone X, читайте на портале Digitark.