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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

iPhone X своими руками

Евгений Николаев
Автор Digitark.ee/ru
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Превратите свой смартфон в iPhone X | ФОТО: Digitark

Жалеете, что приобрели новый смартфон до анонса iPhone X? Или же хотите попробовать, каково это – смотреть на дисплей с огромным выступом в его верхней части? Теперь это возможно сделать с новым приложением для Android, пишет Евгений Николаев на портале Telia Digitark.

Пока Apple продолжает называть iOS “самой продвинутой мобильной системой”, энтузиасты продолжают доказывать обратное, добавляя в Android всевозможные необходимые, а также совершенно бесполезные функции.

Одной из таких “возможностей” стало приложение XOutOf10, предлагающее оценить, насколько является помехой напичканный датчиками выступ в верхней части дисплея нового флагмана от Apple. Для этого даже не придётся покупать iPhone X – достаточно любого устройства с Android 4.0.3 и новее.

При помощи приложения можно разыграть и своих друзей, имеющих лишь смутное представление о смартфоне, выход в продажу которого назначен на начало ноября.

О том, какие устройства в совокупности с приложением XOutOf10 дадут более полное представление о возможностях одиозного iPhone X, читайте на портале Digitark.

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