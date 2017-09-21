iPhone X своими руками

Пока Apple продолжает называть iOS “самой продвинутой мобильной системой”, энтузиасты продолжают доказывать обратное, добавляя в Android всевозможные необходимые, а также совершенно бесполезные функции.

Одной из таких “возможностей” стало приложение XOutOf10, предлагающее оценить, насколько является помехой напичканный датчиками выступ в верхней части дисплея нового флагмана от Apple. Для этого даже не придётся покупать iPhone X – достаточно любого устройства с Android 4.0.3 и новее.

При помощи приложения можно разыграть и своих друзей, имеющих лишь смутное представление о смартфоне, выход в продажу которого назначен на начало ноября.

О том, какие устройства в совокупности с приложением XOutOf10 дадут более полное представление о возможностях одиозного iPhone X, читайте на портале Digitark.