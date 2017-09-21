Жители Эстонии, выбросившие из окна друга, отправлены в тюрьму

Поскольку дело рассматривалось в рамках ускоренного производства, суд уменьшил положенное по закону наказание на треть, и каждый из виновных был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, пишет Tartu Postimees.

С учетом предыдущего непогашенного наказания Козер в общей сложности проведет в тюрьме три года, пять месяцев и 10 дней.

Согласно обвинению, подсудимые вместе с пострадавшим 16 февраля этого года в доме в деревне Орава употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора. Сначала Козер и Любек выбросили из окна второго этажа кресло, следом они вдвоем схватили за плечи и ноги 60-летнего мужчину и выбросили его вслед за креслом.

После этого Козер и Любек продолжили распивать спиртные напитки и не беспокоились, что случилось с пострадавшим.

Скорую помощь вызвали очевидцы произошедшего.

Оба подсудимых ранее наказывались в уголовном порядке.