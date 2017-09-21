Жители Эстонии, выбросившие из окна друга, отправлены в тюрьму

В феврале пьянка в квартире в деревне Орава в Пыльвамаа закончилась для одного человека тяжелыми травмами: собутыльники выбросили его из окна второго этажа. Тартуский уездный суд признал Харди Любек (32) и Хилью Козер (31) виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил каждого к пяти годам тюремного заключения.
Поскольку дело рассматривалось в рамках ускоренного производства, суд уменьшил положенное по закону наказание на треть, и каждый из виновных был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения, пишет Tartu Postimees.
С учетом предыдущего непогашенного наказания Козер в общей сложности проведет в тюрьме три года, пять месяцев и 10 дней.
Согласно обвинению, подсудимые вместе с пострадавшим 16 февраля этого года в доме в деревне Орава употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора. Сначала Козер и Любек выбросили из окна второго этажа кресло, следом они вдвоем схватили за плечи и ноги 60-летнего мужчину и выбросили его вслед за креслом.
После этого Козер и Любек продолжили распивать спиртные напитки и не беспокоились, что случилось с пострадавшим.
Скорую помощь вызвали очевидцы произошедшего.
Оба подсудимых ранее наказывались в уголовном порядке.