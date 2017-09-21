Ставка налога по страхованию от безработицы в Эстонии не будет меняться четыре года

Это значит, что в течение последующих четырех лет ставка налога по страхованию от безработицы для застрахованного лица составит 1,6%, а для работодателя - 0,8% от брутто-зарплаты работника, сообщает портал Rus.err.ee.

По прогнозу Кассы страхования от безработицы, при общей ставке налога страхования от безработицы в 2,4% в 2018 году поступления налога составят около 181 млн евро, в 2019 году - 191 млн евро, а в 2020 и 2021 году - 202 млн и 213 млн евро соответственно.