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Ставка налога по страхованию от безработицы в Эстонии не будет меняться четыре года

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Правительство на своем заседании в четверг, 21 сентября, планирует утвердить ставки налога страхования от безработицы на последующие четыре года, которые, по плану, удержатся на общем уровне 2,4%.

Это значит, что в течение последующих четырех лет ставка налога по страхованию от безработицы для застрахованного лица составит 1,6%, а для работодателя - 0,8% от брутто-зарплаты работника, сообщает портал Rus.err.ee.

По прогнозу Кассы страхования от безработицы, при общей ставке налога страхования от безработицы в 2,4% в 2018 году поступления налога составят около 181 млн евро, в 2019 году - 191 млн евро, а в 2020 и 2021 году - 202 млн и 213 млн евро соответственно.

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