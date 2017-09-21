Судьбу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа решит Госсуд

Накануне Государственный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката медика Юри Леппика, сообщает Rus.ERR.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года, в марте 2017 года это решение не изменил и Тартуский окружной суд.

Также врачу придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба.

Как ранее писал Rus.Postimees, согласно обвинению, работавший в больнице Кохтла-Ярве 39-летний врач Игорь Горячев 24 ноября 2012 года находился на работе, когда скорая помощь доставила к нему находившегося в тяжелом состоянии 42-летнего мужчину. Врач ошибся в диагнозе и не госпитализировал мужчину, чтобы проследить за его состоянием. Наоборот, он выписал пациента домой. Мужчина скончался на следующий день от резкого ухудшения состояния здоровья.

Расследовавшие инцидент полицейские пришли к выводу, что врач виновен в смерти мужчины, и Вируская окружная прокуратура предъявила ему обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сам Игорь Горячев в суде виновным себя не признал.