День без автомобиля: смотрите, какие мероприятия пройдут в Таллинне

В воскресенье, 24 сентября, в центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между площадью Виру и улицами Г.Отса и Суур-Карья, пройдут увлекательные мероприятия Дня без автомобиля - главного события месячника экологичного движения.
Мероприятия будут проходить с 6 часов утра до 4 часов дня. В это время можно будет приобрести на ярмарке экологичные изделия, поучаствовать в пешем и велосипедном походах (предварительно зарегистрировавшись), послушать концерт Танеля Падара и Томи Рахула. В тот же день пройдут соревнования по ориентированию на городском транспорте, проезд на котором будет в этот день в пределах таллинской единой билетной системы бесплатным (на основе валидации единой карточки или другого зарегистрированного в билетной системе носителя личных данных).
С 6 часов утра перекрывается движение по Пярнускому шоссе на указанном выше участке (кроме трамваев). Трамвайная остановка Виру в направлении к Тонди переносится к фонтану на углу улицы Виру.
10.00 - официальное начало Дня
10.30 - старт у дома № 10 по Пярнускому шоссе велопробега "Развитие окрестностей Старого города во второй половине 19-го века" (на эст. яз.)
11.00 - связанные с дорожным движение игры для детей
11.15 - выступают учащиеся школы танцев "JJ-Street"
11.30 - официальное открытие Дня без автомобилей
11.40 - ознакомление с ярмаркой здоровья "Подвижность"
11.45 - разогрев участников соревнований по ориентированию фитнес-гимнастикой
12.00 - старт соревнований по ориентированию
12.30 - старт пешего похода "Новейшая история центра Таллинна" от Эстонского драмтеатра. На русском языке ведет Йозеф Кац.
12.35 - выступление мастеров езды на необычных средствах передвижения
14.00 - финиш соревнований по ориентированию
14.15 - акустический концерт Танеля Падара и Томи Рахула
15.15 - награждение победителей соревнований по ориентированию
16.00 - завершение Дня без автомобилей
19.00 - восстановление движения транспорта по Пярнускому шоссе.