День без автомобиля: смотрите, какие мероприятия пройдут в Таллинне

Мероприятия будут проходить с 6 часов утра до 4 часов дня. В это время можно будет приобрести на ярмарке экологичные изделия, поучаствовать в пешем и велосипедном походах (предварительно зарегистрировавшись), послушать концерт Танеля Падара и Томи Рахула. В тот же день пройдут соревнования по ориентированию на городском транспорте, проезд на котором будет в этот день в пределах таллинской единой билетной системы бесплатным (на основе валидации единой карточки или другого зарегистрированного в билетной системе носителя личных данных).

С 6 часов утра перекрывается движение по Пярнускому шоссе на указанном выше участке (кроме трамваев). Трамвайная остановка Виру в направлении к Тонди переносится к фонтану на углу улицы Виру.

10.00 - официальное начало Дня

10.30 - старт у дома № 10 по Пярнускому шоссе велопробега "Развитие окрестностей Старого города во второй половине 19-го века" (на эст. яз.)

11.00 - связанные с дорожным движение игры для детей

11.15 - выступают учащиеся школы танцев "JJ-Street"

11.30 - официальное открытие Дня без автомобилей

11.40 - ознакомление с ярмаркой здоровья "Подвижность"

11.45 - разогрев участников соревнований по ориентированию фитнес-гимнастикой

12.00 - старт соревнований по ориентированию

12.30 - старт пешего похода "Новейшая история центра Таллинна" от Эстонского драмтеатра. На русском языке ведет Йозеф Кац.

12.35 - выступление мастеров езды на необычных средствах передвижения

14.00 - финиш соревнований по ориентированию

14.15 - акустический концерт Танеля Падара и Томи Рахула

15.15 - награждение победителей соревнований по ориентированию

16.00 - завершение Дня без автомобилей

19.00 - восстановление движения транспорта по Пярнускому шоссе.